حزب الله يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب‏ ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 19:06

حزب الله يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب‏ ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين‏

منذ 2 ساعة 26 January، 2023
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