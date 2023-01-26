حزب الله يُشيد بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 19:06

حزب الله يُشيد بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار

منذ 2 ساعة 26 January، 2023
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