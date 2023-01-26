وزير الاقتصاد أمين سلام اصدر قراراً بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الحبوب والشمندر السكري لإجازة استيراد دقيق القمح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2023 - 15:24

وزير الاقتصاد أمين سلام اصدر قراراً بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الحبوب والشمندر السكري لإجازة استيراد دقيق القمح

منذ 15 mins 26 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة