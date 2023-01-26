وزير الاقتصاد أمين سلام اصدر قراراً بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الحبوب والشمندر السكري لإجازة استيراد دقيق القمح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 15:24
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مراسل المنار: انسحاب كامل لقوات الإحتلال من مخيم جنين بعد العدوان عليه لساعات ادت لارتكاب مجزرة
الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على جنين إلى 9 بينهم سيدة مسنة و18 إصابة بينها حالات خطيرة
سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا استهدفوا جرافة لقوات الإحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة
سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا خاضوا اشتباك عنيفا مع قوة خاصة في محيط أحد المنازل واستهدفوها بوابل من الرصاص والعبوات
سرايا القدس_كتيبة جنين تعلن تفجير عدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية في مخيم جنين وتحقق إصابات مباشرة
إعلام العدو نقل عن مصدر أمني صهيوني أنّ الهدف من العملية في جنين إعتقال مطلوب كبير على حد قولهم
جيش العدو أقرّ باسقاط مسيرة تجسس تابعة للجيش الاسرائيلي فوق مخيم جنين
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: رد المقاومة على ما حدث في جنين ومخيمها اليوم لن يتأخر
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل عدم تدخل المصرف المركزي
فرنجية من بكركي: من حقي الدستوري ان اترشح الى رئاسة الجمهورية وأريد ان أكون مرشحاً توافقياً
الرئيس ميقاتي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة
الرئيس ميقاتي: الانقسامات بالجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة وسأستمر بالدعوة لجلسات حكومة لبت الأمور الطارئة
الكرملين: إرسال أوروبا وأميركا للأسلحة والدبابات إلى أوكرانيا تورطًا مباشرًا في النزاع
النائبة الألمانية سيفيم داغديلين: قرار إلمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بذلك خطأ تاريخي
وزير الاقتصاد أمين سلام اصدر قراراً بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الحبوب والشمندر السكري لإجازة استيراد دقيق القمح
منذ 15 mins
26 January، 2023
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