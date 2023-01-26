مراسل المنار: القاضي عبود قرر تأجيل اجتماع مجلس القضاء الاعلى رفضا لتدخل النواب وتجنبا للعمل تحت ضغط الشارع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 15:24

مراسل المنار: القاضي عبود قرر تأجيل اجتماع مجلس القضاء الاعلى رفضا لتدخل النواب وتجنبا للعمل تحت ضغط الشارع

منذ 23 mins 26 January، 2023
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