الصحة الفلسطينية: الوضع في مخيم جنين حرج والاحتلال يمنع إسعاف المصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 11:08
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الصحة الفلسطينية: شهيد و6 إصابات بينها إصابة خطيرة حصيلة العدوان على مخيم جنين منذ الصباح
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المدعي العام التمييزي في لبنان غسان عويدات يخلي سبيل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ويدعي على القاضي البيطار
معلومات المنار: قضاة في مجلس القضاء الأعلى سيصرون على القاضي عبود لتعيين قاض للتحقيق مع البيطار وإلا فالتوجه نحو التصعيد
الرئيس الأميركي يعلن ارسال 31 دبابة "أبرامز إم 1" إلى كييف ويقول إن هذا الأمر لا يشكل تهديداً لروسيا
البيت الأبيض: بايدن تباحث هاتفياً مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا قبل إعلانه تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز
ألمانيا تعلن أنها ستزود كييف دبابات ليونارد الحديثة وعدد من الدول الأوروبية تؤكد عزمها تزويد اوكرانيا دبابات قتالية
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكنها تريد منع التصعيد بين روسيا والناتو
الكرملين يقول إن الدبابات الغربية التي ستسلم إلى أوكرانيا باهظة الثمن فقط وستحرق في ساحة المعركة مثل سواها
الرئيس الروسي: من الناحية القانونية لا تزال هناك قوات احتلال أميركية على أراضي ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
إقالة مسؤولين اوكران جدد من مناصبهم بعد سلسلة إقالات طالت حتى مسؤولين في الإدارة الرئاسية في فضيحة فساد كبيرة
مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث طعن وقع في أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية
تظاهرة أمام البنك المركزي في بغداد احتجاجا على هبوط سعر صرف الدينار مقابل الدولار وفقدان القدرة الشرائية
الجمهورية الإسلامية الايرانية تفرض عقوبات جديدة على 34 شخصاً وكياناً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
مجلس الأمن القومي التركي: من يشجع ويرعى الأعمال التي تستهدف أسس حرية الأديان والفكر هم شركاء في جرائم الكراهية
الخارجية الفرنسية تعلن أن باريس ستسحب قواتها من بوركينا فاسو استجابة لطلب الحكومة وستلتزم بالموعد النهائي وهو شهر
الصحة الفلسطينية: الوضع في مخيم جنين حرج والاحتلال يمنع إسعاف المصابين
منذ 47 mins
26 January، 2023
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