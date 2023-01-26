الجهاد الاسلامي: ما يجري في جنين يقربنا من لحظة الانفجار والاعتداء المتواصل على جنين سيدفع المقاومة إلى إعادة قراءة المشهد وتقدير الموقف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2023 - 11:06

الجهاد الاسلامي: ما يجري في جنين يقربنا من لحظة الانفجار والاعتداء المتواصل على جنين سيدفع المقاومة إلى إعادة قراءة المشهد وتقدير الموقف

منذ 47 mins 26 January، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة