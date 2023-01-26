الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب وندعو قوى المقاومة لضرب مواقع جيش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 11:06

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب وندعو قوى المقاومة لضرب مواقع جيش الاحتلال

منذ 47 mins 26 January، 2023
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