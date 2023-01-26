حركة حماس: جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة تقود معركة كبيرة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 11:04

حركة حماس: جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة تقود معركة كبيرة في جنين

منذ 45 mins 26 January، 2023
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