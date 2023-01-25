النائب الموسوي: قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض ابناء البيت القضائي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 25 2023 - 19:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المدعي العام التمييزي غسان عويدات يقرر إطلاق جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء
المدعي العام التمييزي غسان عويدات يدعي على القاضي طارق البيطار ويقرر منعه من السفر
مراسل المنار: إخلاء سبيل المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر و17 موقوفا آخرين بقضية انفجار مرفأ بيروت
قطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في الحمرا احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار
النائب فيصل كرامي بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: المخرج الوحيد هو بالحوار
رئيس لجنة التربية النائب مراد بعد لقاء الرئيس ميقاتي: أكدنا ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لموضوع التربية
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب عارف لحلوح برصاص الإحتلال قرب قلقيلية
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم واسعة في قرية الديوك التحتا في اريحا
العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
متظاهرون عراقيون يتوافدون للاحتجاج أمام البنك المركزي في بغداد تنديداً بالارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار
الكرملين: الوضع في العالم متوتر للغاية بسبب تصرفات واشنطن وحلفائها في الناتو
الكرملين: آفاق تطور الوضع في العالم لا تعد بالانفراج ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين: وحدات فاغنر تتقدم في أرتيموفسك_ باخموت
نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة: موسكو تواجه حربا هجينة والحديث عن الخطوط الحمراء أصبح من الماضي
مجلس الوزراء الألماني يوافق على إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
مطار برلين يلغي جميع الرحلات الجوية بسبب إضراب نقابة العمال الألمانية
وزير الخارجية الأميركي السابق بومبيو: مازلت أخشى السير بالأماكن العامة خوفاً من الانتقام الايراني لاغتيال قاسم سليماني
رئيس وزراء الهند يتفق مع الرئيس المصري على رفع حجم التبادل التجاري لـ12 مليار دولار
النائب الموسوي: قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض ابناء البيت القضائي
منذ 11 mins
25 January، 2023
التعليقات
ذات صلة
نقابة المعلمين دعت الى جمعيات عمومية الاثنين للتصويت على الدعوة لاضراب تحذيري الاربعاء
وزير التربية يعلن موافقة المانحين على الحوافز ويدعو للعودة الى التدريس
رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وصل إلى بكركي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}