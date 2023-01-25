الخط الساخن| حزب اللّٰه حاضر لخدمة اهله في صيدا: 44 مليار ليرة بدل مساعدات في العام 2022.. والعمل مستمر

في اطلالة له عبر برنامج الخط الساخن في حلقة بعنوان: حزب الله حاضر لخدمة اهله في صيدا: “44 مليار ليرة بدل مساعدات العام 2022.. والعمل مستمر ” اعتبر الشيخ زيد ضاهر مسؤول قطاع صيدا في جزب الله ان صيدا تعاني كغيرها من نتائج الازمة الاقتصادية وتحدث عن التنوع في صيدا واهمية الدور الذي تؤديه

في جولة للزميلة ديما جمعة انتقلت من حي الى اخر في صيدا ونقلت مواقع الخدمات التي يؤديها العمل الالجتماعي في حزب الله ضمن صيدا وجوارها

وفي جولتها اطلت الزميلة ديما على المية ومية وتعرفت على ابرز هموم سكانها

وفي مداخلة من رئيس لجنة حي الطيرة بمخيم عين الحلوة فادي العلي شكر حزب الله والعمل الاجتماعي على وقوفهم الى جانب سكان المخيمات الفلسطينية

كما اتصل احد مواطني صيدا الذي تحدث عن اهمية التكافل الاجتماعي في هذه الفترة الصعبة والدور الذي يؤديه حزب الله في تأمين المازوت والمساعدات العينية

واخيرا كانت مداخلة من إمام مسجد الغفران في مدينة صيدا الشيخ حسام العيلاني الذي تحدث عن عجز الدولة في اداء مهامها وتصدي حزب الله في صيدا