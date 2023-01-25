مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اصدر قرارا باخلاء سبيل جميع موقوفي ملف انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2023 - 16:22

مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اصدر قرارا باخلاء سبيل جميع موقوفي ملف انفجار المرفأ

منذ 51 mins 25 January، 2023
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