بالفيديو | 3 قتلى في عملية إطلاق نار بمتجر في ولاية واشنطن

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة، في هجوم مسلح يأتي عقب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين أوقعتا منذ السبت الماضي، 18 قتيلا.

وقال قائد شرطة ياكيما الضابط مات موراي، إن المأساة وقعت داخل متجر بقالة قرابة الساعة الثالثة والنصف من فجر الثلاثاء (11:30 بتوقيت غرينتش)، مبينا أن مطلق النار واسمه غاريد هادوك (21 عاما)، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأكد أن المحققين يجهلون حتى الساعة دوافع المهاجم، مشيرا إلى أن إطلاق النار خلف 3 قتلى.

وبحسب موراي، فإن إطلاق النار حصل فجأة من دون سابق إنذار، إذ “لم يقع أي نزاع واضح بين الناس” الذين كانوا في المكان، مشيرا إلى أنه بحسب تسجيلات كاميرات المراقبة في متجر البقالة، فإن “الرجل دخل وراح يطلق النار فحسب، وخرج بعدها من المتجر، وأطلق النار على إحدى الضحايا ثم اجتاز الشارع وأطلق النار على شخص آخر. بعدها، سرق المهاجم سيارة وفر على متنها”.

وبعد ساعات تلقت الشرطة مكالمة طوارئ من امرأة قالت إن المسلح المطلوب استعار هاتفها.

وكشف موراي للصحافيين أن المسلح “اتصل بوالدته وأدلى بتصريحات عدة تدينه تشمل: لقد قتلت هؤلاء الناس”، مضيفا أنه ذكر خلال حديثه معها أنه “سيقتل نفسه بعد ذلك”.

ومع وصول الشرطة إلى موقع إطلاق النار بالقرب من المتجر سمعت طلقات نارية، حيث تبين أن الشاب أقدم على الانتحار وفارق الحياة رغم محاولة إسعافه.

المصدر: وكالات