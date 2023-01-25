محتجون قطعوا طريق البرج الشمالي – صور احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2023 - 13:02

محتجون قطعوا طريق البرج الشمالي – صور احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

منذ 43 mins 25 January، 2023
أخبار موقع المنار

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