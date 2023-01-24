محتجون قطعوا الطريق في منطقة الصيفي بالاطارات المشتعلة (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 19:40

محتجون قطعوا الطريق في منطقة الصيفي بالاطارات المشتعلة (الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 45 mins 24 January، 2023
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