محتجون قطعوا الطريق في منطقة الصيفي بالاطارات المشتعلة (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 19:40
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مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يبلغ القاضي طارق البيطار أن يده مكفوفة عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
عويدات: لم اتبلغ ادعاء البيطار ولست بصدد الادعاء عليه وكما تجاهل وجودنا كنيابة عامة تجاهلنا وجوده
النائب حسين الحاج حسن: إجراءات البيطار غير مسبوقة وغير طبيعية وهي أمر خطير جداً لا يجب أن يمرّ مرور الكرام
قطع طرقات في بيروت وطرابلس وصيدا احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والجيش يعمل على اعادة فتح الطرقات
ملك الاردن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني في عمان ويؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى
استشهاد 3 أطفال يمنيين وإصابة رابع بجروح جراء استهداف طيران العدوان التجسسي قرية الشرجة في محافظة الحديدة
3 جرحى يمنيين بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي الأميركي بسيارتهم في منطقة بني حسن في محافظة حجة
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: لا مؤشر على أنّ روسيا غيّرت أهدافها في حربها ضد أوكرانيا
رويترز عن وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة الاميركية تتجه نحو تزويد اوكرانيا بدبابات "ابرامز"
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: علاقات روسيا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها
بيسكوف: لا يوجد حوار موضوعي بين روسيا والمانيا والتسليم المحتمل للدبابات الى كييف لا يبشر بالخير للعلاقات المستقبلية
جهاز الأمن الروسي: القضاء على خلية تابعة لما يسمى "حزب التحرير الاسلامي" الإرهابي بشبه جزيرة القرم واعتقال 6 من أعضائه
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي يحضّ الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليتي إطلاق النار في كاليفورنيا
منظمة الصحة العالمية: سنعيد النظر في قرار تصنيف كورونا كجائحة عالمية هذا الاسبوع
محتجون قطعوا الطريق في منطقة الصيفي بالاطارات المشتعلة (الوكالة الوطنية للإعلام)
منذ 45 mins
24 January، 2023
منطقة الصيفي
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