البراكس: للأسف صفيحة البنزين خلال ايام بمليون ليرة في ظل غياب تام للسلطات المعنية (او عدم قدرتها) على ضبط هذا الانهيار الشامل للعملة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 19:40

البراكس: للأسف صفيحة البنزين خلال ايام بمليون ليرة في ظل غياب تام للسلطات المعنية (او عدم قدرتها) على ضبط هذا الانهيار الشامل للعملة الوطنية

منذ 1 ساعة 24 January، 2023
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