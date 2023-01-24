الخط الساخن| الفحوصات الطبية بالدولار والاسعار تقهر المرضى

اكدت نقيبة اصحاب المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس في برنامج الخط الساخن في حلقة بعنوان : الفحوصات الطبية بالدولار والاسعار تقهر المرضى، ان المختبرات حجر اساسي في تشخيص اي مرض وتحدثت عن اقفال بعض المختبرات نتيجة الظروف الاقتصادية والواقع الحالي.



وتطرقت النقيبة جرمانوس الى ملف المؤسسات الضامنة وشركات التأمين في تغطية تكاليف الفحوصات.وفي جولة للزميلة ديما جمعة الى عدد من المختبرات تعرفت على ابرز شكاوى اهل الاختصاص.واستكملت الزميلة ديما جولتها للتعرف اكثر على وجع المواطنين وصعوبة تأمين بدلات الفحوصات الطبية.وفي اتصال مع مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو تحدث عن اهتمام وزارة الصحة بهذا القطاع والتحديات الحالية.كما تحدث المهندس سليمان هارون – نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة عن الفروقات المالية بين الفحوصات المخبرية في المستشفيات الخاصة ومراكز المختبرات الخارجية.