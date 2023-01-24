السفارة الأميركية في بيروت: ندعم ونحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 14:34

السفارة الأميركية في بيروت: ندعم ونحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت

منذ 1 ساعة 24 January، 2023
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