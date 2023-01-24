سعر صرف الدولار يتجاوز 54000 ليرة في السوق السوداء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 14:34
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المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز
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سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 212
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هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم في محوري باخموت وأفدييفكا رغم الخسائر الكبيرة
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: لا مؤشر على أنّ روسيا غيّرت أهدافها في حربها ضد أوكرانيا
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المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: علاقات روسيا مع الدول الغربية عند أدنى مستوياتها
بيسكوف: لا يوجد حوار موضوعي بين روسيا والمانيا والتسليم المحتمل للدبابات الى كييف لا يبشر بالخير للعلاقات المستقبلية
وزير الخارجية الفنلندي: على فنلندا أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي من دون السويد
سعر صرف الدولار يتجاوز 54000 ليرة في السوق السوداء في لبنان
منذ 2 ساعة
24 January، 2023
سعر صرف الدولار يتجاوز 54000 ليرة في السوق السوداء في لبنان
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