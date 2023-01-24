سعر صرف الدولار يتجاوز 54000 ليرة في السوق السوداء في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 14:34

سعر صرف الدولار يتجاوز 54000 ليرة في السوق السوداء في لبنان

منذ 2 ساعة 24 January، 2023
أخبار موقع المنار

سعر صرف الدولار يتجاوز 54000 ليرة في السوق السوداء في لبنان

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