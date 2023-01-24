بعد فرض الإتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على شخصيات ايرانية.. كنعاني: سنعلن قريباً قائمة عقوبات جديدة ضد مروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2023 - 11:40

بعد فرض الإتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على شخصيات ايرانية.. كنعاني: سنعلن قريباً قائمة عقوبات جديدة ضد مروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

منذ 36 mins 24 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة