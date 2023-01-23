التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق صيدا القديمة عند مفرق الشياح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2023 - 19:06

التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق صيدا القديمة عند مفرق الشياح

منذ 29 mins 23 January، 2023
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