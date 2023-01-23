مراسل المنار: الجيش اللبناني ابعد بالقوة سياجا وضعه العدو يشكل خرقا للخط الازرق في وادي هونين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2023 - 17:08

مراسل المنار: الجيش اللبناني ابعد بالقوة سياجا وضعه العدو يشكل خرقا للخط الازرق في وادي هونين

منذ 2 ساعة 23 January، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة