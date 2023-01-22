إعلام يوناني: مقاتلات F16 ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 21:32
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إدانات إسلامية رسمية وشعبية وحزبية لإحراق زعيم حزب "الخط المتشدد" راسموس بالودان نسخة من القرآن في العاصمة السويدية
حزب الله يدين بشدة ما حصل من حرق للقرآن الكريم في السويد ويستنكر هذا الفعل المقيت بحق الدين الإسلامي ورموزه المقدسة
حزب الله: هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله محمد "ص" ومراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم
حزب الله: هذه الخطوة هي إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق
رئيس الوزراء السويدي: حرق كتب مقدسة عمل غير محترم وأعبر عن تعاطفي مع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حصل
وزارة الامن الإيرانية ردا على قرار الإتحاد الاوروبي ضد الحرس الثوري: الأوروبيون تحولوا الى دمية في مسرح الارهاب الامريكي
وزير خارجية ايران يشير الى احتمالية انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية إذا لم يصحح الأوروبيون موقفهم
حرس الثورة الاسلامية في ايران: الحرس يواصل أداء مهامه القانونية والثورية دون الاكتراث بالحرب النفسية والاعلامية المعادية
قائد سلاح البحر في الجيش الايراني: حرس الثورة الاسلامية يدافع عن المظلومين منذ 4 عقود ويواصل ذلك بإعتبارها رسالته
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يدعوان إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا عبر تقوية الجناح الأوروبي في الناتو
الاتحاد الأوروبي يقول إنه غير قادر على صنع قرار سياسي بخصوص تزويد أوكرانيا بالدبابات والمعدات الثقيلة بسبب رفض ألمانيا
مشرعون أمريكيون: تصدير عدد رمزي من دبابات "أبرامز إم1" إلى أوكرانيا سيكون كافياً لتشجيع أوروبا على فعل الأمر نفسه
رئيس وزراء بولندا: رفض برلين تزويد كييف دبابات ثقيلة أمر غير مقبول وسنشكل حلفاً من المستعدين لمنح معدات حديثة لأوكرانيا
الجيش التركي يعلن إطلاق سلسلة عمليات "أرن" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير الداخلية والصحة امتثالاً لحكم قضائي بعد ادانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي
"قسد" تفرض حظر تجوال في الرقة بعد مهاجمة مقارها من جانب مواطنين طالبوا بمحاكمة شخصين منتمين لها قتلا طفلة ووالدتها
وزيرة الخارجية الليبية: بعض الدول تحاول التأثير على المشهد السياسي الليبي ونحتاج إلى دعم الاستقرار للوصول إلى الانتخابات
وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع نظيره المصري ملفات إقليمية ودولية إلى جانب تطورات قضية "جوليو ريجيني" الذي قتل في مصر
مقتل جميع مسلحي حركة الشباب الصومالية الذين اقتحموا مقر العاصمة بالإضافة إلى 5 اشخاص كانوا في المكان
السلطات الأفغانية تعلن وفاة 21 شخصاً جراء "وباء مجهول" لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد
صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية: البرازيل والأرجنتين تعتزمان الإعلان عن إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة
حكومة بوركينا فاسو تدعو القوات الفرنسية لمغادرة البلاد خلال شهر واحد بعد اتهامها بالفشل في مواجهة الإرهاب والتواطؤ معه
مقتل 10 أشخاص إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس الأمريكية
مطار فينيزيلوس اليوناني يحذر من وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "ريان آير" قادمة من بولندا وعلى متنها 192 راكباً
إعلام يوناني: مقاتلات F16 ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها
منذ 2 ساعة
22 January، 2023
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مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار الأحد 22-1-2023
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