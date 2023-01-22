الشيخ جبري: حرق القرآن ليس حرية تعبير بل جريمة تولد الكراهية والعنف

إستنكر الامين العام ل “حركة الأمة” الشيخ عبد الله جبري، سماح السلطات السويدية لزعيم حزب “الخط المتشدد” الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم، معتبرا أن “مثل هذه الجرائم لا يندرج في إطار حرية التعبير، بل هو عمل تحريضي واستفزازي لمشاعر المسلمين في العالم”، محملا السلطات السويدية “المسؤولية الكاملة عما سيؤدي إلى تأجيج خطاب الكراهية والعنف”.

ورأى أنه “ليس من المستغرب صمت أغلب رؤساء الدول والحكومات العربية والإسلامية أمام جريمة حرق القرآن الكريم، فمن هان عليه تدنيس العدو الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك لن يرف له جفن أمام ما حصل في السويد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام