“لا شيء هناك”.. بايدن يقلل من أهمية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن عدم قلقه من الوثائق القديمة المصنفة على أنها سرية، التي عثر عليها مخزنة بشكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا “ليس ثمة شيء هناك”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن بايدن قوله: “أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك، لا أشعر بأي ندم.. أنا أطبق ما أشار المحامون، أن أفعل.. وهو بالضبط ما نفعله”.

واستخدم الرئيس الأمريكي تعبير الكاتبة غيرترود ستاين لتوضيح لامبالاته في اعتبار قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله، أمرا مهما.

استخدم بايدن عبارة ” ليس ثمة شيء هناك”، التي أصبحت التعبير شائعا في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، بعد نشر كتاب “سيرة الجميع الذاتية” للكاتبة الأمريكية الحداثية غيرترود ستاين في عام 1937، واصفة شعورها بحقيقة أن المنزل الذي قضت فيه طفولتها “لم يعد موجودا”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم العثور على وثائق سرية في مكتب بايدن بمركز أبحاث يحمل اسمه في واشنطن، وتم اكتشاف المواد المتعلقة بالفترة التي كان فيها الرئيس الأمريكي، نائبا للرئيس من قبل المقربين منه عشية انتخابات التجديد النصفي في أوائل نوفمبر، وأقر البيت الأبيض بأن بايدن استخدم هذه المساحات المكتبية في واشنطن من 2017 إلى 2020.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، من بين الوثائق السرية كانت بيانات ومواد استخباراتية من إحاطات حول أوكرانيا وإيران وبريطانيا، مؤرخة في 2013-2016.

وقال بايدن، إن الاكتشاف كان مفاجأة له، فهو لا يعرف شيئا عن محتويات الأوراق، واكتشف مساعدو بايدن الجزء الثاني من الوثائق السرية في مرآب منزله في ويلمنغتون، وفي وقت لاحق تمت إضافة خمس صفحات أخرى من المواد السرية إلى ذلك.

المصدر: وكالات