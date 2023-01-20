تطرق وفد حزب الله الى الحصار الاقتصادي المفروض والمنظم على لبنان من قبل الولايات المتحدة الاميركية حيث اكد ان الاميركيين متعمدين عدم السماح لبعض الدول بمساعدة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2023 - 00:28

تطرق وفد حزب الله الى الحصار الاقتصادي المفروض والمنظم على لبنان من قبل الولايات المتحدة الاميركية حيث اكد ان الاميركيين متعمدين عدم السماح لبعض الدول بمساعدة لبنان

منذ 3 ساعة 19 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة