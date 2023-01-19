مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة وقرب حي مراغة ببلدة سلوان بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 19:40

مواجهات مع الاحتلال في حي عين اللوزة وقرب حي مراغة ببلدة سلوان بالقدس

منذ 59 mins 19 January، 2023
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