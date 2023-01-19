السيد نصر الله: نريد رئيساً “إذا نفخ عليه الأميركيون ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط” ونريد رئيسا شجاعا مستعدا للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين وهناك نماذج موجودة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 19:40

السيد نصر الله: نريد رئيساً “إذا نفخ عليه الأميركيون ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط” ونريد رئيسا شجاعا مستعدا للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين وهناك نماذج موجودة

منذ 2 ساعة 19 January، 2023
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