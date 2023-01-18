مراسلنا في الجنوب : الإستنفار لا زال قائما بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد حضور وفد قيادي معادٍ وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 16:54
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رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة الحكومة: الجلسة هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية
الرئيس ميقاتي: توصلنا إلى الموافقة على سلفة لأول شحنة من الفيول بقيمة 62 مليون دولار
الرئيس ميقاتي: اتفقنا على عقد جلسة قريبا للحكومة لبحث الأمور الطارئة والمهمة للمواطنين
مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان: لدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب المركزي ولن نستفيد منها إذا لم تحوّل إلى دولار
مراسل المنار: الجيش اللبناني أوقف عمل الجرافة الإسرائيلية بالقوة في المطلة بعدما حاولت خرق الخط الأزرق من جديد
المفتي قبلان: المطلوب حماية وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك ومؤسسات الدولة الدستورية والخدمية
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال: أكثر من نصف منشآت الطاقة في البلاد تضررت
الدفاع الروسية تؤكد السيطرة على بلدة سول بدونيتسك ومقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على محاور عدة
لافروف: واشنطن تجري اتصالات خلف أبواب مغلقة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد
سرايا القدس - كتيبة نابلس: مجاهدونا فجروا عبوة ناسفة كبيرة بدوريات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها شرق مدينة نابلس
وزارة حقوق الانسان اليمنية في تقريرها لعام 2022: 61.4% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد
وزارة حقوق الانسان اليمنية: دول العدوان احتجزت أكثر من 95% من السفن المحملة بالمواد التجارية والأغذية والمشتقات النفطية
الداخلية السورية: مقتل ضابط وإصابة عنصرين آخرين و3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا
وزارة الدفاع السورية: قواتنا تصدّت لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في العراق: ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل في البلاد إلى 6 آلاف و800 طن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق،وذلك نهار الخميس 19 كانون الثاني الساعة 3 عصرا
الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في العراق: ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل في البلاد إلى 6 آلاف و800 طن
مراسلنا في الجنوب : الإستنفار لا زال قائما بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد حضور وفد قيادي معادٍ وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق
منذ 2 ساعة
18 January، 2023
الجيش اللبناني
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