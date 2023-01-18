الاحتلال يمنع عميد الأسرى ماهر يونس من وداع رفاقه

أعلنت هيئة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي أن إدارة سجن النقب اقتحمت قسم “10”، وقامت بإخراج عميد الأسرى ماهر يونس إلى خارج القسم وحرمانه من وداع رفاقه الأسرى.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه نادي الأسير الفلسطيني أن غد الخميس هو موعد الإفراج عن الأسير ماهر يونس، بعد 40 عاماً من الأسر، لافتاً إلى أن “إدارة سجون الاحتلال أعادته إلى سجن “النقب” بعد نقله للتحقيق أمس، علماً أنه نُقل خلال الشهر الجاري للاستجواب”.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال “ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس، وعائلته قبيل الإفراج عنه، كما نفّذ اقتحامات وتفتيشات متكررة لمنزل عائلته في الأراضي المحتلة عام 1948”.

سأولد من جديد

وجاء في رسالة عميد الأسرى قبيل الإفراج عنه “تحية لكل من قال أنا فلسطيني وحر، أتطلع إلى لقائكم بكل حب ووفاء، وأنتظر تلك اللحظة التي أكون فيها حراً بينكم، بعد أن ملت الأيام والسنوات من وجودي خلف القضبان، متشوق لمشاهدة الجماهير العظيمة التي تهتف بإسم فلسطين، ومتحمس لرؤية جيل الشباب المليء بقيم الوعي والمعرفة لنلتف سوياً حول قضايانا ومستقبلنا، فأنا قدمت لوطني وضحيت لأجل شعبي، ها أنا لا زلت حياً، وقادراً أن أعيش، وبعد يومين سأولد من جديد”.

المصدر: فلسطين اليوم