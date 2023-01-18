تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، حدت من الخسائر.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى1902.79 دولار للأوقية.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات، كما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية0.1 بالمئة إلى 23.90 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولاراً.

المصدر: رويترز