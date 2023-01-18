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January 18 2023 - 12:32

تراجع أسعار الذهب

منذ 45 mins 18 January، 2023
Gold2
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، حدت من الخسائر.
وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى1902.79 دولار للأوقية.
فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات، كما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية0.1 بالمئة إلى 23.90  دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06  دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولاراً.

المصدر: رويترز

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