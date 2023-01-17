وزير الخارجية التركي: بحثنا مع إيران الملف السوري بشكل موسع

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، إن الجانبين بحثا الملف السوري بشكل موسع.

وأضاف أنه أكد على احترام ودعم الوحدة السياسية والأراضي السورية، مشيرا إلى أنه ومنذ 11 عاما هناك أزمة دائرة هناك أدت للكثير من المشاكل.

وصرح بأنه وفي إطار مسار أستانا نرى أنه يجب العمل على حل الكثير من المشاكل.

وأوضح في السياق أن هناك محادثات على مستوى وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، مضيفا أن أنقرة أبلغت إيران بالمحادثات التي تمت حتى الآن بين تركيا وسوريا، في إطار التنسيق بمسار أستانا.

وأكد أن التعاون والتنسيق مع إيران متواصل في إطار مسار أستانا، وأن أنقرة لديها رغبة مشتركة في تفعيل المسار السياسي، وعمل اللجنة الدستورية، وغيرها من الخطوات في سوريا لإرساء الاستقرار.

هناك تراجع كبير في إمدادات الغاز من إيران إلى تركيا ونبحث أسباب ذلك

وأشار أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، إلى تسجيل تراجع كبير في إمدادات الغاز الإيراني إلى تركيا العام الماضي، مضيفاً “نبحث أولا إنهاء المشاكل التقنية التي تسببت بهذا التراجع، وزيادة النسب”.



وفي سياق آخر، صرح الدبلوماسي التركي بأن أحد المواضيع المشتركة التي تطرقوا إليها، هي محاربة الإرهاب، مشددا على أن أنقرة تتخذ خطوات ضدّ “حزب العمال الكردستاني” في تركيا وخارج الحدود، وهناك وجود للعمال الكردستاني في إيران وفي سوريا.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهما بحنا ملفّات إقليمية ودولية مختلفة، حيث أكدا ضرورة الاستقرار في منطقة القوقاز، ودعم الاستقرار والاقتصاد في تلك المنطقة.

وأفاد بأن تركيا تؤكد أن العقوبات على إيران غير صائبة.

وبخصوص الاتفاق النووي، شدد الوزير التركي على أنه أمر مهم وأن أنقرة تريد أن يتم توقيعه في أسرع وقت ممكن، موضحا أن هذا الأمر مهم جدا لقطاع الطاقة في المنطقة والعالم.

المصدر: روسيا اليوم