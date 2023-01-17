مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بذريعة تنفيذه عملية اطلاق نار على جنود بالقرب من حلحول شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 14:06

مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بذريعة تنفيذه عملية اطلاق نار على جنود بالقرب من حلحول شمال الخليل

منذ 2 ساعة 17 January، 2023
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