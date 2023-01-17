مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بذريعة تنفيذه عملية اطلاق نار على جنود بالقرب من حلحول شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2023 - 14:06
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مصادر فلسطينية: شهيد برصاص قوات الاحتلال بذريعة تنفيذه عملية اطلاق نار على جنود بالقرب من حلحول شمال الخليل
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رئيس الوزراء الباكستاني يعرض على نظيره الهندي إجراء محادثات حول جميع القضايا التي لم تحسم بعد بما يشمل إقليم كشمير
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال بذريعة تنفيذه عملية اطلاق نار على جنود بالقرب من حلحول شمال الخليل
منذ 2 ساعة
17 January، 2023
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