وزير الدفاع الروسي يتفقد مقر مجموعة قوات “فوستوك” في منطقة العملية العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 17 2023 - 10:10
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مصادر قضائية للمنار: محققو الوفد الأوروبي عقدوا لقاءً مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قبل بدء التحقيقات
مصادر قضائية للمنار: التحقيقات الأولية شملت النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان السابق سعد العنداري ونواب آخرين له
مصادر قضائية للمنار: تتركز الأسئلة حول تحاويل مالية مشبوهة كاختلاسات مصرفية وتهرب ضريبي وتبييض أموال وتملك وهمي
اللجان النيابية المشتركة تنهي النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول وتحيله إلى الهيئة العامة
نائب رئيس مجلس النواب: أنا متفائل بأن الأزمة الاقتصادية لها حل وعلينا أن نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا
وزير الطاقة وليد فياض يطرح مبادرة لحل شامل لقضية الكهرباء تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية
فياض: مجموع الغرامات المتراكمة على الدولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الراسية في البحر بلغ تقريبا المليون دولار
الخارجية السورية تدين قيام الإدارة الأميركية باستهداف القطاع الصحي في سوريا عبر منع تقديم التجهيزات لعدد كبير من المشافي
الرئاسة الروسية: الرئيس الروسي والرئيس التركي بحثا هاتفياً تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا واتفاق تصدير الحبوب
الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان بحثا تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية
وزير الدفاع الروسي يتفقد مقر مجموعة قوات “فوستوك” في منطقة العملية العسكرية
منذ 2 ساعة
17 January، 2023
التعليقات
ذات صلة
الشيخ البغدادي: تحصين لبنان من الهيمنة الأمريكية لا يتمّ إلا عبر وضع حدٍّ للمسؤولين الفاسدين
كم بلغ سعر صرف الدولار صباحاً؟
اطلالة للسيد نصر الله مساء اليوم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}