وزارة الخارجية الروسية اعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 19:22
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل الساعة 10:00 صباحا في السراي الحكومي
اللجان النيابية المشتركة تنهي النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول وتحيله إلى الهيئة العامة
نائب رئيس مجلس النواب: أنا متفائل بأن الأزمة الاقتصادية لها حل وعلينا أن نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا
وزير الطاقة وليد فياض يطرح مبادرة لحل شامل لقضية الكهرباء تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية
فياض: مجموع الغرامات المتراكمة على الدولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الراسية في البحر بلغ تقريبا المليون دولار
وزير العمل مصطفى بيرم: المنظمات الدولية متواطئة في منع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم عبر تهديد الحكومة
كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الصهيوني الأسير لديها "افرها منغستو" ويطالب فيها كيان العدو بتحريره
استشهاد الفتى الفلسطيني عمر خمور (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم فجر اليوم
جرافات عسكرية تابعة للاحتلال تنفذ عمليات هدم في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى صنعاء لبحث مسألة تجديد الهدنة
الخارجية السورية تدين قيام الإدارة الأميركية باستهداف القطاع الصحي في سوريا عبر منع تقديم التجهيزات لعدد كبير من المشافي
الخارجية السورية: الإجراءات اللإنسانية الأميركية الجديدة تندرج في سياق الحصار اللاقانوني المفروض على الشعب السوري
الخارجية السورية: استهداف المشافي يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لوضع حدّ لهذه الممارسات
الرئاسة الروسية: الرئيس الروسي والرئيس التركي بحثا هاتفياً تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا واتفاق تصدير الحبوب
الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان بحثا هاتفياً الوضع في شمال سوريا وإنشاء مراكز لتوزيع الغاز في تركيا
الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان بحثا تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية
الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية وتدمير مستودع للأسلحة والذخيرة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا
الكرملين: قصف دنيبرو جاء نتيجة لصواريخ الدفاع الجوي التي أطلقتها القوات الأوكرانية
الكرملين: الدبابات البريطانية التي سترسل الى أوكرانيا ستحترق وإمداد كييف بالدبابات سيؤدي لإطالة معاناة الشعب الأوكراني
وكالة الأنباء الألمانية: الجيش الألماني بدأ نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى بولندا
وزارة الدفاع في بيلاروسيا: بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا ذات طبيعة دفاعية تستمر حتى الأول من الشهر المقبل
رويترز عن وزير الاقتصاد الألماني: أزمة الطاقة لم تنتهِ بعد ونهدف إلى إنهائها في العام 2024
رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي ويبحث معه الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب
العراق: 24 قتيلا وجريحا في حادث سير في ذي قار أثناء توجه مشجعين عراقيين إلى البصرة لحضور مباريات خليجي 25
توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بسبب الأحوال الجوية
وزير الخارجية التركي: سأناقش مع نظيري الأميركي الأربعاء في واشنطن مسألة شراء مقاتلات (أف 16) ولا نقبل الشروط المسبقة
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت تقدم استقالتها من منصبها
إنطلاق أول تدريبات عسكرية جوية مشتركة بين اليابان والهند قرب طوكيو لتعزيز الروابط الأمنية والدفاعية المشتركة
إندونيسيا: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه قبالة سواحل جزيرة سومطرة
وزارة الخارجية الروسية اعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني
منذ 17 mins
16 January، 2023
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