وزارة الخارجية الروسية اعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 19:22

وزارة الخارجية الروسية اعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني

منذ 17 mins 16 January، 2023
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