الرئيس الروسي في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي يندد بسياسات كييف “المدمّرة” وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2023 - 19:22

الرئيس الروسي في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي يندد بسياسات كييف “المدمّرة” وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا (ا ف ب)

منذ 2 ساعة 16 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة