عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الإثنين 16-1-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 16-1-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار:

– تحذير: خطر الاستحمام!

– جلسة الكهرباء: أزمة سياسية وتمويل بالقطّارة

– سهيل عبّود يشق مجلس القضاء الأعلى وملف المرفأ يتفجّر

– محكمة الحريري تقفل أبوابها و «تشحذ» المال: «أنا صار لازم ودّعكم»!

– ارتياب المعارضة في دور التيار وأداء الجيش

– عدّاد القتل اليومي يتصاعد: حكومة نتنياهو تجيّش «الداخل» وتحرج «الحلفاء»

البناء:

ـ صندوق النقد يبتز مصر بحاجتها للعملات الصعبة بعد تحرير الجنيه… فيشترط بيع شركة قناة السويس

ـ عبد اللهيان يلتقي الأسد تمهيداً لزيارة رئيسي… والمقداد يربط لقاء الأسد أردوغان بمصير الاحتلال

ـ جلسة رئاسية الخميس… وحكومية الأربعاء… ونصرالله غداً… وجعجع يعترف بالتدخل السعودي

الجمهورية:

ـ مجلس وزراء الأربعاء تتصدره الطاقة

ـ دولار الـ١٥ ألفًا محسوم.. والانعكاسات هزيلة

ـ البنك الدولي: الانكماش في لبنان ٣٤% في ٣ سنوات

اللواء:

ـ أسبوع الجلسات: سيطرة على حرائق الانهيار أو الانفجار

ـ الآلاف يتظاهرون ضد «انقلاب» نتنياهو وائتلافه على القضاء تعزيزًا للفساد

ـ بوتين يشيد «الديناميكية الإيجابية» للهجوم الروسي.. والناتو يعد بأسلحة ثقيلة لأوكرانيا

الديار:

ـ ميقاتي يدعو لجلسة لمجلس الوزراء الأربعاء ويستبقها باجتماع تشاوري

ـ أهالي ضحايا المرفأ أمام المحققين مُجدّداً… وتهديد بالتصعيد

أسرار الصحف:

البناء:

علّق قيادي في محور المقاومة على الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر مالياً مع انهيار سعر الصرف قائلاً سواء كان الأمر نتيجة ضغوط سياسية خارجية أو تداعيات اقتصادية صرفة، فإنه يقول بأن الذهاب إلى كامب ديفيد وتوسّل المال الخليجي ووصفات صندوق النقد خيارات يدعوننا اليها، ولا تحل المشكلة.

قال مصدر حقوقي تعليقاً على قضية وليم نون إنه بعد معركة ثنائي أمل وحزب الله لمعالجة ملف القاضي طارق بيطار وفشلهما بذلك لم يعد منطقياً الحديث عن قضاء يعمل لصالح المنظومة التي يتهم الثنائي بأنه يمثل محورها، وبالتالي فإن القضاء إما مستقل أو تابع لمنظومة ممسوكة من خصوم الثنائي

النهار

فيما كان الضجيج حول عمل جهاز امن الدولة قائما لتوقيفه وليام نون كانت محطة “الجديد” تكشف تجاوزات الجهاز في توزيع عناصر الحماية والمرافقة والسيارات على شخصيات لا يشملها قانون الحماية وتعتبر محسوبيات تخالف القوانين

يفيد مركز للدراسات بان الدولار اذا استمر على صعوده التدريجي فان المؤشرات تنبىء بان سعر الصرف سيبلغ نحو 165 الف ليرة في كانون الثاني 2023

يقول أحد النواب في مجالسه إن ما صرح به قائد جهاز أمني بارز حول مخاوفه من الأوضاع الأمنية، انما كان في محله لخبرته وما يملك من معلومات ومعطيات

الجمهورية:

تلقى مسؤولون في عدد من المواقع ضغوطات مباشرة من جهات دبلوماسية، ويتوقع أن يرتفع منسوبها في الأيام المقبلة

أكدت شخصية رسمية تعنى بالشأن الإجتماعي أنها مستعدة لدخول السجن اذا تبين انها مررت محسوبيات أو واسطات في هذا الملف

حرص مسؤول على التأكيد أن لقاءه مع مسؤول أجنبي كان استطلاعيا ولم يتوقف عند موضوع محدد، خلافا لكل التوقعات التي سبقت اللقاء

المصدر: الصحف اللبنانية