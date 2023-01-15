الصحة الفلسطينية: الشهيد هو أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 سنة) من بلدة رمّون أعدمه الاحتلال على مدخل سلواد شرقي رام الله. – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2023 - 13:00

الصحة الفلسطينية: الشهيد هو أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 سنة) من بلدة رمّون أعدمه الاحتلال على مدخل سلواد شرقي رام الله.

منذ 3 ساعة 15 January، 2023
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