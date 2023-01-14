مصادر فلسطينية : الاحتلال الصهيوني يوقف شاباً فلسطينياً ويفتشه داخل غرفة المراقبة في باب العامود بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2023 - 11:32

مصادر فلسطينية : الاحتلال الصهيوني يوقف شاباً فلسطينياً ويفتشه داخل غرفة المراقبة في باب العامود بالقدس

منذ 1 ساعة 14 January، 2023
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