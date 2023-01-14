مصادر فلسطينية : الاحتلال الصهيوني يوقف شاباً فلسطينياً ويفتشه داخل غرفة المراقبة في باب العامود بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2023 - 11:32
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استشهاد الشابين الفلسطينيين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة جبع في جنين
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب يزن الجعبري من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص العدو
سرايا القدس - كتيبة جبع: نؤكّد تمسكنا بعهد المقاومة ووصايا الشهداء ومواصلة انتفاضة الاشتباك وثورة المواجهة ضد الاحتلال
كتائب القسام - كتيبة جنين: عملية اغتيال الشهيدين خليلية وحمامرة لن تمر من دون حساب وشعبنا يعرف كيف يرد على هذه الجريمة
حركة حماس: الملحمة الخالدة التي تقدمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني هي وقود النصر والتحرير
حركة الجهاد الإسلامي: عملية الاغتيال الجبانة للشهيدين حمامرة وخليلية لن تنال من عزيمة مقاومينا وسترتد جحيماً على العدو
لجان المقاومة في فلسطين: ندعو أبناء شعبنا إلى إعلاء صوت المقاومة والانتفاضة والثورة وتوجيه الضربات لجنود العدو ومستوطنيه
حركة فتح الانتفاضة: عملية الاغتيال الجبانة لشهداء جنين لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على مقاومة الاحتلال
السيد هاشم صفي الدين: لا يمكن لأي طرف أو طائفة أو حزب أو دولة خارجية مهما كانت قدرتها أن تحل الأزمة البنيوية في لبنان
السيد صفي الدين: معالجة الأزمة لا تكون إلا بالنقاش والتفاهم والالتقاء والحوار حتى نكون سوياً شركاء ببناء الوطن
وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين: عندما يقرر لبنان نحن على استعداد لتقديم التسهيلات في مجال الطاقة
حسين أمير عبد اللهيان: مستعدون لتوقيع اتفاقية لإنشاء معملي كهرباء في بيروت والجنوب ينتج كل منهما 1000 ميغاواط
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل عبد اللهيان ويستعرض معه التطورات والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة
لقاء السيد نصر الله – عبد اللهيان: جرى استعراض الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة المتطرفين في كيان العدو
وزارة الصحة اليمنية: نعلن للعالم أننا نقف على حافة كارثة حقيقية تهدد حياة 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي مع نفاذ مخزوننا
الصحة اليمنية: نطالب بسرعة توفير جلسات الغسيل الكلوي ونحمل الأمم المتحدة المسؤولية في ظل الحصار المفروض على شعبنا
162 معتقلاً سياسياً بحرينياً يوقعون خطاباً يطالب سلطات المنامة بتوفير ظروف إنسانية في ظل ما يتعرضون له داخل السجون
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن
وسائل إعلام ألمانية: وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت ستستقيل من منصبها الأسبوع المقبل والبحث جار عن خليفة لها
الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يبدأون تحقيقاً برلمانياً في الانسحاب الفوضوي من أفغانستان عام 2021
الرئيسان الأميركي والياباني يتفقان على بناء تعاون أمني موسع في مواجهة "استفزازات الصين وكوريا الشمالية"
وزير الخارجية المكسيكي: مكافحة تهريب الأسلحة يعتبر أولوية في علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة
المحكمة العليا في البرازيل توافق على إدراج الرئيس السابق جايير بولسونارو في التحقيق في اقتحام المقار الحكومية الثلاث
رئيسة البيرو دينا بولوارتي تؤكّد أنها لن تستقيل برغم احتجاجات مؤيدي الرئيس السابق بيدرو كاستيلو المستمرة منذ أكثر شهر
مصادر فلسطينية : الاحتلال الصهيوني يوقف شاباً فلسطينياً ويفتشه داخل غرفة المراقبة في باب العامود بالقدس
منذ 1 ساعة
14 January، 2023
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