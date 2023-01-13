ستة قتلى في عواصف شديدة في ألاباما في جنوب الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 09:14

ستة قتلى في عواصف شديدة في ألاباما في جنوب الولايات المتحدة

منذ 41 mins 13 January، 2023
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