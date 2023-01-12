القاضي علي إبراهيم ادعى على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 18:38

القاضي علي إبراهيم ادعى على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع

منذ 1 ساعة 12 January، 2023
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