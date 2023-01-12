وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان يصل مساء اليوم الى بيروت في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 14:12
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الإمام السيد علي الخامنئي: العدو دخل في الأحداث الأخيرة في إيران بخطة شاملة لكنّه أخطأ في الحسابات
تشييع رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في بلدة شمسطار البقاعية بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: النزوح السوري أزمة كيانية وقرارنا أن لا نتخلى عن حق النازحين بالعودة لوطنهم
باسيل: على المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان وتمويل النازحين في لبنان وتخويفهم من العودة الى أرضهم
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب: لا يمكننا إبقاء مليوني نازح على أراضينا والمجتمع الدولي يجب أن يساعدنا على عودتهم
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يصل الى بيروت في زيارة رسمية الساعة الـ6:30 من مساء اليوم
عرين الأسود: مجموعاتنا اكتشفت قوة خاصة تسللت الى المنطقة الغربية للبلدة القديمة في نابلس وحاصرتها من الاتجاهات كافة
عرين الأسود: القوة المقتحمة فشلت في الوصول لأي من مقاتلي عرين الأسود او اعتقال أحدهم
معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بمناطق دونيتسك عقب إعلان الجيش الروسي محاصرة قواته مدينة سوليدار الإستراتيجية
رئيس بولندا يعلن استعداده لتزويد أوكرانيا بـ14 دبّابة متطوّرة من نوع "ليوبارد-2" في إطار تحالف دولي يجري تأسيسه حالياً
الخارجية الروسية: وصول الأسلحة الغربية المقدمة الى أوكرانيا الى السوق السوداء أصبح حقيقة وأمرا واقعا
العراق: الحشد الشعبي يعلن ضبط كميات من الأسلحة والأعتدة التابعة لما يعرف بولايتي صلاح الدين وديالى في جبال حمرين
الطيران الفيدرالي الأميركي يعلن عودة حركة الطيران الطبيعية تدريجياً في مختلف مناطق البلاد بعد تعطل نظام الملاحة الجوية
وزير الحرب الأميركي: سننشر وحدة من المارينز بجزيرة أوكيناوا اليابانية أكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة
الخارجية الصينية: التعاون العسكري بين واشنطن وطوكيو يجب أن لا يضرّ بمصالح طرف ثالث
الخارجية الروسية: وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان في موسكو الثلاثاء المقبل استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة
وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان يصل مساء اليوم الى بيروت في زيارة رسمية
منذ 2 ساعة
12 January، 2023
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