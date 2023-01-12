وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان يصل مساء اليوم الى بيروت في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 14:12

وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان يصل مساء اليوم الى بيروت في زيارة رسمية

منذ 2 ساعة 12 January، 2023
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