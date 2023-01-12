احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث و5 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 09:02

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث و5 جرحى

منذ 50 mins 12 January، 2023
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