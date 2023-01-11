وفد من حزب الله جال على الفعاليات الدينية في قضاء زحلة لتقديم التهاني بالاعياد

جال وفد من حزب الله على الفعاليات الدينية في قضاء زحلة لتقديم التهاني بالاعياد.

وانطلقت الجولة بزيارة ازهر البقاع لتقديم التهنئة إلى المفتي الشيخ علي الغزاوي في مناسبة توليه دار الإفتاء في زحلة والبقاع.

وقصد الوفد مطرانية الارمن في عنجر، وعرج على مطرانية زحلة وبعلبك للروم الارثوذكس لتقديم التهنئة بالميلاد المجيد ورأس السنة .

وفي السياق، أكد مسؤول القطاع الاول في حزب الله الشيخ بلال عواضة استعداد الحزب الدائم “للتعاون مع الجميع لمصلحة لبنان”، فيما أشار مسؤول ملف العلاقات العامة في الحزب في البقاع احمد ريا الى “أهمية العيش المشترك في الخروج من الازمات”.

وبدوره، النائب السابق انور جمعة شكر كل سعي لنبذ الخلافات بين اتباع الديانات السماوية.

من جهته، شدد “مفتي زحلة والبقاع” علي الغزاوي على “أهمية تظافر الجهود في مواجهة الهجمات الثقافية على المسلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام