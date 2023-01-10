الامين العام لجمعية المصارف : لا صحة للخبر المتداول عن اقفال المصارف لثلاثة ايام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2023 - 15:14
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حزب الله يدين بشدة العمل القبيح لمجلة "شارلي ايبدو" الفرنسية عبر الاساءة الى سماحة الامام السيد علي الخامنئي
حزب الله: نستنكر اشد الاستنكار ما اقدمت عليه المجلة الفرنسية وندعو كل احرار العالم والشرفاء الى رفضه واستنكاره
حزب الله: ندعو الحكومة الفرنسية لاتخاذ الاجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات الامة
حزب الله: على فرنسا الفصل بين نزاعها السياسي مع ايران والسماح لمجلات وقحة كـ"شارلي ايبدو" من النيل من كرامات المسلمين
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل الساعة 11 قبل الظهر
لجنة المال والموازنة في مجلس النواب تعقد جلسة لها لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض يعلن رفع الدعم عن أنواع حليب الأطفال كافة
مخابرات الجيش توقف مودع اقتحام أحد المصارف في مدينة صيدا بقوة السلاح وأطلق النار عند مدخل المصرف
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل المواطن وسيم استيتية عقب اقتحام منطقة رفيديا في نابلس والمقاومون يتصدون لها
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
هيئة الأسرى: اجراءات "بن غفير" الدموية ستعرض حياة الأسرى للخطر لأن منع علاج المرضى منهم ينم عن نية مبيتة للقتل
نادي الأسير: عمليات تفتيش وتخريب واسعة طالت مقتنيات الأسرى خلال نقلهم من سجن "هداريم" إلى سجن نفحة
رئيس حكومة العدو السابق يائير لابيد: تصرفات بن غفير وآخرها اقتحام المسجد الأقصى قد تدفع لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة
وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس يحذر نتنياهو من أن الخطوات التي تتخذها حكومته ستؤدي إلى نشوب حرب أهلية
البيت الأبيض: العثور على وثائق سرية بمركز تابع لبايدن خلال عمله نائبا لأوباما وتسليمها لإدارة السجلات الوطنية
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي: وجود وثائق سرية بمركز تابع لبايدن أمر مقلق جدا
رويترز: فشل أول محاولة أوروبية لإطلاق قمر صناعي من غرب القارة نتيجة خلل حال دون وصول الصاروخ إلى مداره
مجلس الأمن الروسي: الاكتفاء الذاتي لروسيا يزعج الغرب الذي يسعى إلى تقطيع أوصال البلاد
مجلس الأمن الروسي: الوجود الأميركي في أفغانستان لم يكن حربا ضد الإرهاب بل لإنشاء مخططات فساد بملايين الدولارات
وزير الدفاع الروسي: نواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيتنا القتالية في العام 2023 لضمان سيادة ووحدة أراضينا
وزير الدفاع الروسي: يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة بناءً على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لسفينة حربية مزودة بأسلحة كروز تفوق سرعة الصوت تجري تدريبات في البحر النرويجي
الشرطة البرازيلية توقف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات وتخلي المنشآت الحكومية من المتظاهرين
سيناتور برازيلي: على المحكمة الفدرالية العليا استدعاء الرئيس السابق جايير بولسونارو للتحقيق معه بشأن الاحتجاجات الأخيرة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة القيود التمييزية التي تفرضها دول تجاه المسافرين الصينيين وسنتخذ إجراءات مضادة
رئيسة تايوان تدعو ألمانيا للمساعدة في الحفاظ على النظام الإقليمي خلال اجتماع مع مشرعين ألمان بتايوان
الامين العام لجمعية المصارف : لا صحة للخبر المتداول عن اقفال المصارف لثلاثة ايام
منذ 2 ساعة
10 January، 2023
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