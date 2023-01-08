وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا ووفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 8 2023 - 23:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل سفير روسيا الجديد في طهران: لدينا فرص للتعاون في الأصعدة الثنائية والدولية
السيد رئيسي يتسلم اوراق اعتماد السفير الماليزي الجديد: من ضمن اولوياتنا تعميق العلاقات مع الدول الاسلامية
السفير الروسي في طهران: التعاون الاستراتيجي الاقتصادي بين ايران وروسيا تسبب في يأس الدول الغربية من سياسة العقوبات
اعتصام أمام سفارة فرنسا في طهران وتجمع في مدينة قم احتجاجاً على إساءة "شارلي إبدو" للقيادة الإيرانية والمرجعية الشيعية
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: فرنسا التي تمتلك سجلا مظلما من الاستعمار لا يحق لها تبرير الإساءات الوقحة لمقدسات الدول
كنعاني: على باريس أن تراعي المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية كعدم التدخل واحترام المقدسات القومية والدينية للآخرين
آية الله الشيخ عيسى قاسم: التعدي على شخصية السيد قائد الثورة الإسلامية في إيران هو تعد على أشرف أمة وأقدس رسالة
رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران يعلن عن إجتماع قريب بين أذربيجان وتركيا وإيران ويقول إن الإستقرار مرهون بالتعاون
احتفال في السفارة الإيرانية في دمشق بمناسبة ذكرى شهادة قادة النصر شدد على دور الشهيدين سليمان والمهندس في دحر داعش
لقاء علمائي روحي في طرابلس شمال لبنان شدد على دور الشهيدين سليماني والمهندس في قتال داعش ودعمهما القضية الفلسطينية
الحكومة الإسرائيلية تلغي بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية ومحيطها
وزارة الدفاع في بيلاروس تعلن انها ستجري مناورات جوية مشتركة مع القوات الروسية لمدة اسبوعين تبدأ في 16 الشهر الجاري
وزارة الدفاع الروسية تحذر من أن أوكرانيا تجهز استفزازات بتشويه جثث مدنيين في خاركيف لاتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب
وزير الاقتصاد الألماني يعلن أن برلين لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات "ليوبارد" القتالية لدعم قوات أوكرانيا في المستقبل
رئيس الوزراء السويدي يقول إن بلاده واثقة من أن تركيا ستوافق على طلبها الانضمام إلى الناتو لكن لا يمكنها تلبية شروط أنقرة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يقول إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للبلاد
أمين عام حلف الناتو يتوقع انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري
اجتماع عام لمسؤولين في المعارضة التونسية يدعو إلى "المشاركة القوية" في مسيرة مقررة في 14 الجاري لإحياء ذكرى إسقاط بن علي
مسلحون يختطفون 32 شخصاً من محطة للقطارات في ولاية إيدو جنوب نيجيريا وهيئة السكك الحديدية تغلق المحطة حتى إشعار آخر
وصول قارب خشبي يقل نحو 200 لاجئ من الروهينغا المسلمين معظمهم من النساء والأطفال إلى الساحل الغربي لأندونيسيا
وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا ووفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
منذ 2 ساعة
8 January، 2023
التعليقات
ذات صلة
البرازيل | أنصار الرئيس السابق يقتحمون مقرات الرئاسة والحكومة والكونغرس
تقرير مصور| مئات الملايين تتراكم على سرير علي في المستشفى
تقرير مصور| روسيا توجه ضربة عسكرية نوعية للقوات الاوكرانية..
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}