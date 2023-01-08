ايران.. إنتاج اجزاء معدنية لشبكة توزيع الكهرباء بطلاء النانو

أعلن مدير المكتب الفني والهندسي بشركة توزيع الكهرباء في محافظة خراسان رضوي (شمال شرق ايران) انه لأول مرة في البلاد، نجحت الشركة في إنتاج منتج بطلاء النانو على شكل أجزاء معدنية.

واضاف هادي انبيائي بعد إجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية، ولأول مرة في البلاد، تم طلاء بعض الأجزاء المعدنية لشبكة التوزيع بتقنية النانو بدلاً من المجلفن، واجتازت مراحل الاختبار بنجاح.

وتابع قائلا نظرًا الى أن هذا المنتج قد خضع للعديد من الاختبارات الفنية في المختبر المعتمد بحديقة العلوم والتكنولوجيا المرموق وتم اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، ومن هذا المنطلق وبهدف تمكين سلسلة التوريد، هناك استعداد لنقل التكنولوجيا الى الشركات المصنعة لتغيير خط الإنتاج واستبدال طلاء النانو بدلا من المجلفن.

واردف مدير المكتب الفني والهندسي بشركة توزيع الكهرباء في محافظة خراسان رضوي في هذا الصدد، وفي الخطوة الأولى تم اختيار أجزاء قليلة من منتجات الشبكة و 100٪ من المشتريات اللاحقة لهذه الأجزاء ستكون من نوع طلاء النانو.

ومضى انبيائي قائلا بالنظر إلى المكانة العالمية الممتازة التي تتمتع بها ايران في مجال تكنولوجيا النانو، فإن هذا الإنجاز، وهو خطوة كبيرة لشركة توزيع الكهرباء في محافظة خراسان رضوي، للتحرك في حدود المعرفة والتكنولوجيا العالمية، أدت الى حدوث تغيير جوهري في جودة الأجزاء المستهلكة في شبكات توزيع الكهرباء وستنتشر في جميع شركات توزيع الكهرباء في البلاد.

المصدر: وكالة فارس