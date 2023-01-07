بالفيديو | الجيش اللبناني يوقف مطلوبا ومقتل شخص من التابعية السورية كان برفقته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 23:26

بالفيديو | الجيش اللبناني يوقف مطلوبا ومقتل شخص من التابعية السورية كان برفقته

منذ 1 ساعة 7 January، 2023
اعتقال مطلوب
تقارير مصورة - لبنان

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ج.) الملقب بـ”علي شادية” على طريق عام بعلبك، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش، وتورطه مع آخرين في خطف الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب.

وكان المطلوب قد حاول الفرار في سيارته لدى وصول الدورية وبرفقته السوري (م.أ.)، وأطلقا النار على الدورية فيما كانت تطاردهما، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب ومقتل السوري.

وأفاد بيان قيادة الجيش إلى ان المطلوب تم نقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

المصدر: مواقع

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