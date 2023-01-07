السفير الايراني زار الرئيس عون: نرغب دائما بتقارب وجهات النظر بين كل الاحزاب والطوائف في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 18:38

السفير الايراني زار الرئيس عون: نرغب دائما بتقارب وجهات النظر بين كل الاحزاب والطوائف في لبنان

منذ 1 ساعة 7 January، 2023
عون واماني
لبنان

استقبل الرئيس العماد ميشال عون السبت السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، يرافقه القائم بالأعمال حسن خليلي، في زيارة تهنئة بالأعياد، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء قال أماني ان “ايران ترغب دائما في ان يكون هناك تقارب في وجهات النظر بين كل الاحزاب والاطياف والطوائف الموجودة في لبنان”.

ودعا أماني “كل الاطراف اللبنانية الى تقريب وجهات النظر لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، ما سيؤثر على الانتعاش الاقتصادي والخروج من المهل المفروضة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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