مراسل المنار في الجنوب : إصابة المزارع محمد خليل بإنفجار لغم ارضي من مخلفات الإحتلال في وادي سواده جنوب بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى بتر ساقه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 12:58

مراسل المنار في الجنوب : إصابة المزارع محمد خليل بإنفجار لغم ارضي من مخلفات الإحتلال في وادي سواده جنوب بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى بتر ساقه

منذ 17 mins 7 January، 2023
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