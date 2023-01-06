الحرب الأوكرانية… وقف إطلاق النار المعلن من الجانب الروسي يدخل حيز التنفيذ

دخلت هدنة وقف إطلاق النار المعلنة من طرف روسيا في مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيز التنفيذ، منتصف الجمعة، وستستمر حتى نهاية غد السبت. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوعز الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 كانون الثاني/يناير، وحتى 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير.

كما دعا بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق نار والسماح للمواطنين الأرثوذكس بحضور قداس عشية عيد الميلاد والعيد. كما وجهت التعليمات لوزير الدفاع سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا.

وفي وقت سابق دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

من جانبها، رفضت كييف، مبادرة الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار المؤقت. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم ثقته باقتراح موسكو، في حين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا فرانسيس به.

تصعيد في الأشهر المقبلة؟

من جهته، رأى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن “حدة توتر الوضع في أوكرانيا ستزداد في الأشهر المقبلة”، مضيفاً أن بلاده “ستواصل جهودها الهادفة لاستئناف عملية المفاوضات”.

المصدر: روسيا اليوم